В Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов подвели итоги июля

/ Фото: Pixabay

Украина резко нарастила поставки зерна за границу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0 2019-07-31T20:44:00+03:00 Экономика В Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов подвели итоги июля

Вслед за рекордом Украины по экспорту зерновых, зернобобовых и муки по итогам 2018-2019 маркетингового года, украинские аграрии в июле этого года увеличили экспорт зерновых на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 млн тонн.

Об этом сегодня, 31 июля, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

За первый месяц 2019-2020 маркетингового года, который стартовал в июле этого года и завершится в июне 2020-го, аграрии поставили на внешние рынки почти 1,4 млн тонн пшеницы (продовольственной – более 0,9 млн тонн, фуражной – свыше 0,4 млн тонн), около 1 млн тонн ячменя и более 1,3 млн тонн кукурузы.

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"Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано 0,7 млн тонн масличных культур", – добавили в ведомстве.

Новости "Сегодня" сообщали, что заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

В июле эксперты назвали риски для украинского урожая 2019 года. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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