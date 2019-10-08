Украина резко нарастила продажи соков за границу: кто покупает больше всего

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На фоне планов Кабинета министров удвоить экспорт в ближайшие пять лет, Украина в январе-августе 2019 года поставила на внешние рынки соков общей стоимостью 62,7 млн долларов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Основными покупателями украинских соков стали:

США – 25,6 млн долларов, что составляет 40,8% от всего экспорта соков из Украины;

Австрия – 8 млн долларов (13,1%);

Канада – около 8 млн долларов (12,7%).

В то же время импорт этой продукции в Украину за восемь месяцев сократился до 23 млн долларов (-18%).

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"Сальдо торгового баланса положительное и составляет 39,8 млн долларов, то есть Украина является нетто-экспортером соков", – сказано в сообщении.

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Как добавили в УКАБ, сокращение импорта соков свидетельствует о том, что Украина постепенно вытесняет иностранных конкурентов с внутреннего рынка, заполняя его собственной продукцией, а наращивание экспорта закрепляет позиции Украины на мировом рынке.

Как писали новости "Сегодня", летом этого года Молдова заявила, что выявила нарушения в маркировке соков украинских производителей. Компетентный орган предупредил, что может применять ограничения к украинским производителям соков и аналогичных продуктов в случае выявления повторных нарушений.

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