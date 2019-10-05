Украина резко сократила экспорт сахара: кому продаем

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Украинские производители за 2018-2019 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) экспортировали 409,8 тыс. тонн сахара. Это почти на 27% меньше чем в прошлом маркетинговом году (564 тыс. тонн). В денежном выражении экспорт составил 144,3 млн долларов, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор". С сентября в Украине стартовал новый сезон сахароварения.

На следующий сезон "Укрцукор" прогнозирует повышение цен на сахар на Лондонской бирже, что повлияет и на внутренний рынок. Еще одним фактором ожидаемого подорожания, по мнению специалистов, является мировой дефицит и сокращение производства сахара в Украине.

В "Укрцукре" также отметили, что в герографии экспорта сахара из Украины произошли изменения.

"Хотя лидером импорта украинского сахар остается Узбекистан, отгрузки в эту страну существенно сократились – с 210 до 96 тыс. тонн. На второе место [по объемам импорта] поднялся Азербайджан – 74 тыс. тонн против 43 тыс. тонн в прошлом сезоне. А на третьем месте разместился Таджикистан, поднявшись с девятого места (36 тыс. тонн против 16 тыс. тонн в прошлом МГ)", – рассказала замглавы правления ассоциации Руслана Яненко..

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В итоге доля Узбекистана в общем объеме экспорта сахара за год упала с 37% до 24%. Причиной, по мнению Яненко, стало изменение налоговой политики в этой стране, а также логистические проблемы региона.

"Отдельно следует отметить увеличение поставок в Израиль и Ливию, которые заняли седьмое и восьмое места в общем рейтинге импортеров, и попытки украинских сахаропроизводителей максимально диверсифицировать направления экспорта", – подытожила Яненко.

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По оценкам аналитического отдела "Укрцукра" экспорт сахара в 2019-2020 МГ году составит около 300 тыс. тонн, но конкуренция усилится.

"Серьезным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводства сладкого песка. Соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет более ожесточенной", – сказала Яненко.

Ранее ассоциация также сообщила, что производство сахара в 2019-2020 маркетинговом году составит 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. При этом оптово-отпускные цены на сахар вырастут на 18% – до 13 тыс. грн за тонну в связи с уменьшением производства.

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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