Украина резко сократила поставки мяса за границу

Экспорт впервые за пять лет показал отрицательный результат

Пока Украина достигает успехов в экспорте зерновых, дела с заграничными поставками других видов аграрной продукции идут не так хорошо. За первую половину 2020 года страна сократила экспорт мясных продуктов и мяса до 319 млн долларов в денежном выражении. Это на 12,2% меньше, чем было в первом полугодии 2019-го, сообщил замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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По его словам, это первый отрицательный результат за последние пять лет. Начиная с 2015 года экспорт мяса и мясных продуктов из Украины рос – сказывалась диверсификация рынков, объемы поставок увеличивались. Но карантинные ограничения изменили положительную тенденцию.

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"За шесть месяцев 2020 года больше всего продукции мясной группы – 15% – закупила Саудовская Аравия, возглавляющая рейтинг импортеров отечественного мяса. Значительно меньшие закупки осуществляют Нидерланды (14,2%), ОАЭ (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5% ). Совокупно эти страны аккумулируют около 62% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении", – отметил Пугачев.

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При сохранении стабильной ситуации на мировом рынке во второй половине 2020 можно ожидать рост экспорта мяса птицы украинскими компаниями, подытожил эксперт.

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