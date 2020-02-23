Украина резко сократила производство сырья для ядерного топлива

Единственное предприятие по добыче и переработке урановой руды отчиталось об итогах 2019 года

Единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды сократило производство уранового оксидного концентрата, который используется для изготовления ядерного топлива. Так, за 2019 год государственный "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) произвел 800,9 тонны уранового концентрата. Это на на 32,1% (на 378,6 тонны) меньше, чем было в 2018 году.

Согласно данным предприятия, в январе было произведено 72,6 тонны концентрата урана, в феврале – 93,7 тонны, в марте – 84,3 тонны, в апреле – 72,9 тонны, в мае – 52,2 тонны, в июне – 80 тонн, в июле – 72,2 тонны, в августе – 84 тонны, в сентябре – 72,9 тонны, в октябре – 57,1 тонны, в ноябре – 58,4 тонны, в декабре – 0,6 тонны.

Низкие показатели производства на ВостГОКе объяснили вынужденным простоем части подразделений в ноябре-декабре, урановое производство было запущено 8 января. При этом продолжалась добыча урановой руды, которая накапливалась на складах.

Реклама

В январе 2020 года производство уранового концентрата составило уже 93,6 тонн.

При этом ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет в среднем около 1 тыс. тонн.

Напомним, за 2019 год Украина потратила 400 миллионов долларов на импортное ядерное топливо. Важно то, что доля России на рынке топлива для украинских АЭС уменьшается.

В целом Украина старается максимально диверсифицировать поставки ядерного топлива, которое ранее закупалось в основном в России. В частности, Киев сотрудничает в этой сфере с американской компанией Westinghouse. Ранее уже сообщалось, что Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама