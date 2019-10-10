Украина резко сократила транзит бензина и дизеля

Нефтепродукты поставляются из Беларуси в Молдову через территорию Украины

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Несмотря на то, что Украина рекордно нарастила закупки бензина, транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге через территорию страны в сентябре сократились в три раза – до 5,5 тысячи тонн, по сравнению с объемами сентября 2018 года, когда через Украину перевезли 18 тысяч тонн. Об свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95".

При этом все транзитные перевозки нефтепродуктов осуществлялись в направлении Молдовы.

В частности, за сентябрь был проведен транзит 3,8 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 60% меньше показателя прошлого года. Весь объем пришелся на поставки из Беларуси. Транзит бензинов в сентябре составил 1,7 тысячи тонн. Весь ресурс был отправлен из Беларуси в Молдову.

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В целом за девять месяцев 2019 года транзит нефтепродуктов составил 88,3 тысячи тонн, что на 24% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали цены на автогаз в Украине, ведь с 1 октября выросла пошлина на российский сжиженный газ.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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