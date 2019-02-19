Украина резко увеличила экспорт товаров за границу

В Минэкономразвития сообщили, кто стал главным торговым партнером страны

Фото: AFP

Украина резко увеличила экспорт товаров за границу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da0/9b2/5c3da09b2e135.jpg 2019-02-19T08:12:00+02:00 Экономика В Минэкономразвития сообщили, кто стал главным торговым партнером страны

Украина в 2018 году экспортировала товаров на 47,3 млрд долларов. Это на 9,4% больше, чем в 2017 году, отметила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

"Наш основной торговый партнер с долей 42,6% от общего объема торговли товарами – ЕС", – подчеркнули в ведомстве.

По данным ведомства, активнее всего в прошлом год Украина экспортировала следующие товарные группы:

недрагоценные металлы и изделия из них – на 11,6 млрд долларов;

продукты растительного происхождения – на 9,8 млрд долларов;

машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование – на 4,6 млрд долларов.

Подробнее об экспорте из Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта".

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является нашим крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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