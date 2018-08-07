Украина резко увеличила экспорт ягод и орехов

Сегодня, 10:54

Страна за пять месяцев заработала больше 80 миллонов долларов

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Экспорт украинских ягод и орехов за первые пять месяцев 2018 года составил в денежном выражении 83,8 млн долларов. Это более чем в полтора раза – на 61,5% – больше, чем за аналогичный период 2017 года. Такие данные обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Больше всего лакомились украинской продукцией в ЕС (51 млн долларов), в Турции (8,6 млн долларов) и Беларуси (5,5 млн долларов)", – отмечается на официальной странице МЭРТ в Twitter.

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Как сообщалось, ягодный бизнес в Украине становится все более привлекательным для производителей. Производство ягод в Украине ежегодно увеличивается на 2-3%, несмотря на высокие цены. Кроме того, как уже сообщали аналитики, Украина также активно наращивает экспорт ягоды, преимущественно замороженной.

При этоммеждународные эксперты отмечали, что украинцы могли бы неплохо зарабатывать на ягодах и фруктах, но мешают традиции.

Также журналисты "Сегодня" выяснили, как предприниматель из Киева собирает более тонны голубики со своего участка: 
экспорт, ягоды, МЭРТ, внешняя торговля

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Источник:

"Сегодня"

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