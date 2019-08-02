За семь месяцев импорт вырос на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: "Укртрансгаз"

Украина резко увеличила импорт газа из Европы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%85%D0%B3%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B%20%D0%B3%D1%82%D1%81 2019-08-02T17:33:00+03:00 Экономика За семь месяцев импорт вырос на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Украина увеличила импорт природного газа в январе-июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,5% – до 7,59 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза", ранее сообщившего о росте транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

По данным компании, за семь месяцев 2019 года импорт вырос на 2,01 млрд куб. м.

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Отмечается также, что Украина импортировала газ в указанный период исключительно из Европы: 4,65 млрд куб. м газа поступило по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 0,84 млрд куб. м и 2,1 млрд куб. м соответственно.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Государственной службы статистики, за первые пять месяцев 2019 года Украина импортировала 3,49 млрд куб. м газа на общую сумму 800,32 млн долларов.

В июле директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 22 июля импорт газа достиг 66,3 млн куб. м в сутки, что соответствует 100% технических мощностей украинской газотранспортной системы.

Украина не импортирует газ из России для собственных нужд, он поступает исключительно из Европы. При этом российский газ идет по украинской территории транзитом в страны ЕС. "Транзитный" контракт истекает в конце 2019 года и нового пока нет.

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