Украина резко увеличила импорт газа из Европы: появились итоги работы ГТС

Импорт газа вырос на 40% за восемь месяцев 2019 года

/ Фото: "Укртрансгаз"

Украина в январе-августе 2019 года увеличила импорт газа на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,6 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза", ранее отчитавшаяся о росте транзита газа за восемь месяцев.

В государственной компании отметили, что импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

Согласно сообщению, за восемь месяцев импорт газа по Словацкому газотранспортному коридору составил 5,96 млрд куб. м, а из Польши и Венгрии – 0,95 млрд куб. м и 2,7 млрд куб. м соответственно.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

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В июле 2019 года директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что 22 июля импорт газа достиг 66,3 млн куб. м в сутки, что соответствует 100% технических мощностей украинской газотранспортной системы.

К осени запасы газа в украинских подземных хранилищах газа, которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, достигли 18,25 млрд куб. м.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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