Украина резко увеличила поставки замороженных фруктов и ягод в Швейцарию
Выручка от экспорта за два месяца увеличилась в 11 раз
Вслед за рекордной выручкой от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году Украина по итогам января-февраля 2019 года нарастила поставки этой продукции в Швейцарию до 186 тонн, сообщает EastFruit.
По данным аналитиков, выручка от экспорта превысила прошлогодний показатель в 11 раз и достигла 565 тыс. долларов.
"Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, и доверие к украинской продукции в Швейцарии начинает расти", – говорится в сообщении.
При этом аналитики отметили, что в целом импорт фруктов в Швейцарию за первые два месяца 2019 года снизился на 13%, однако категория замороженных ягод и фруктов стала единственной, по которой был отмечен рост.
Ранее сообщалось, что Украина продолжила наращивать экспорт фруктов и орехов – выручка от торговли этими продуктами по итогам февраля 2019 года составила 24,8 млн долларов и стала рекордной за всю историю.
Между тем, рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы.
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