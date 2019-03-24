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Украина резко увеличила поставки замороженных фруктов и ягод в Швейцарию

Сегодня, 06:06

Выручка от экспорта за два месяца увеличилась в 11 раз

Фото: Pixabay
Украина резко увеличила поставки замороженных фруктов и ягод в Швейцарию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/534/28c/5c953428caac2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/534/28c/5c953428caac2.jpg Экономика Выручка от экспорта за два месяца увеличилась в 11 раз

Вслед за рекордной выручкой от экспорта замороженных фруктов и ягод в 2018 году Украина по итогам января-февраля 2019 года нарастила поставки этой продукции в Швейцарию до 186 тонн, сообщает EastFruit.

По данным аналитиков, выручка от экспорта превысила прошлогодний показатель в 11 раз и достигла 565 тыс. долларов.

"Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, и доверие к украинской продукции в Швейцарии начинает расти", – говорится в сообщении.

При этом аналитики отметили, что в целом импорт фруктов в Швейцарию за первые два месяца 2019 года снизился на 13%, однако категория замороженных ягод и фруктов стала единственной, по которой был отмечен рост.

Ранее сообщалось, что Украина продолжила наращивать экспорт фруктов и орехов – выручка от торговли этими продуктами по итогам февраля 2019 года составила 24,8 млн долларов и стала рекордной за всю историю.

Между тем, рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы.

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Тег экспорт, Швейцария, ягоды, фрукты

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