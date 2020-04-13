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Украина резко увеличила продажи меда за границу

13 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

Цена украинского продукта при этом оставляет желать лучшего, говорят эксперты

Экспорт украинского меда, сбор которого в 2019 году вырос, в марте 2020 года повысился сразу на 43% по сравнению с февралем текущего года, а в годовом выражении – на 18%. Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

"В первый месяц весны экспорт украинского меда взлетел до 6,9 тыс. тонн, а это +43% к объему предыдущего месяца и +18% к марту 2019 года", – написала она на своей странице в Facebook.

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При этом суммарные объемы экспорта меда за первый квартал 2020 года составили 14,9 тыс. тонн на сумму 24,5 млн долл., превысив аналогичный показатель 2019 года на 16% и 2018 года на 47%.

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"И если темпы экспорта меда приятно впечатляют, то цены на украинский мед на внешнем рынке такой тенденцией пока не радуют. В марте средняя цена по экспортным контрактам практически не изменилась в сравнении с февралём и составила 1,62 доллара за кг (-12% к марту 2019 и -27% к аналогичному месяцу 2018 года)", – отметила эксперт.

Напомним, Украина остается лидером по производству меда в Европе. При этом украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу обустройства пасек:

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цены экспорт мед Украина АПК внешняя торговля ФАО

Источник: Сегодня

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