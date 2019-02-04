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Украина резко увеличила транзит газа

Сегодня, 11:16

За месяц объем голубого топлива, прошедшего через ГТС Украины, вырос на миллиард кубов

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.
Украина резко увеличила транзит газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ff/7c6/5c46ff7c6c48f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ff/7c6/5c46ff7c6c48f.png Экономика За месяц объем голубого топлива, прошедшего через ГТС Украины, вырос на миллиард кубов

В январе 2019 года Украине увеличила транзит газа через свою газотранспортную систему (ГТС) до 7,61 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС государственной компании "Укртрансгаз".

Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года транзит газа через территорию Украины вырос на 25,7%, или 1,56 млрд кубометров.

Напомним, ранее стало известно, почему Россия увеличила транзит газа через Украину

Как известно, доходы Украины от транзита газа за год превысили затраты на его импорт. При этом транзит российского газа через Украину по итогам 2018 года сократился на 6,7 млрд кубометров до 86,8 млрд кубометров.

Сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа после окончания действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2020 года.

Первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия). Во время второго раунда Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. 

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

Предложения вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича охватывают три основных параметра будущего транзитного соглашения – продолжительность, объем и тарифы.

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Тег газ, ГТС, Укртрансгаз, транзит газа

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