Украина рискует потерять инвесторов "зеленой" энергетики

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Шантаж иностранных инвесторов — так об уменьшении "зеленого" тарифа говорят эксперты.

В Министерстве энергетики предлагают новый законопроект. Говорят: электростанции, работающие от энергии солнца, ветра и биотоплива, должны получать меньше денег. Поэтому "зеленый" тариф хотят снизить. И это несмотря на то, что президент Украины обещал иностранным партнерам не ухудшать условия для бизнеса в нашей стране.

"Сегодня" выясняли, какие будут последствия для украинцев.

"Зеленый" тариф будет ниже, но будет действовать дольше. Для инвесторов, вложивших свои деньги в развитие украинского экологически чистого производства энергии — это плохие новости. Это означает, что свои деньги они возвращать мизерными порциями и слишком много лет. Это законопроект Минэнерго.

"Мы предлагаем добровольную реструктуризацию, то есть – уменьшение зеленого тарифа с продлением срока действия этого тарифа", – говорит заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

"Это и есть шантаж, реструктуризация, которая предлагается как добровольная, скорее всего не вызовет большого интереса среди компаний", – говорит соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Эксперты говорят, что в Министерстве понимают — для иностранных инвесторов новый "зеленый" тариф — убыточный. Инвесторы, чтобы построить станции, брали кредиты. Если производство окупится не так быстро, как обещал ранее украинский закон, то предпринимателям придется переплатить банкам. Уменьшение зеленого тарифа задним числом — риск, который в большинстве стран просто невозможен для бизнеса, утверждают аналитики. Международное финансовое сообщество удивляется и, в отличие от украинских чиновников, идет на уступки нашим инвесторам.

"Большинство банков международных, по крайней мере те, с которыми мы общались, рассматривают возможность продолжения этих кредитов. Конечно, это определенное ухудшение условий, но это лучше, чем ничего не делать", – говорит заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константин Чижик.

Для солнечных станций, которые уже работают, авторы законопроекта предлагают снизить зеленый тариф на 17%. Для еще недостроенных — на 15%. Ветровой станции тоже хотят урезать выплаты — на 10%. Такие нововведения, убеждены эксперты, сотрут Украину с поля зрения иностранных инвесторов.

"Для инвесторов очень важно иметь понимание — если какие-то условия были согласованы, то эти условия будут соблюдены. Если эти условия меняются сегодня, никто не будет иметь гарантии, что эти условия не будут изменены завтра. В такой ситуации никто не захочет инвестировать в Украину", – говорит региональный директор General Electric в Украине, Грузии и Армении Вячеслав Феклин.

Потеря инвесторов, считают специалисты, не позволит Украине реализовать план — за десяток лет иметь четверть зеленых киловатт в нашей энергосистеме.

"Украина до 2030 года сможет перевести до 22% системы энергоснабжения на возобновляемые источники. Но для этого нужны инвестиции. По нашим подсчетам, их во всем мире с более чем 330 млрд. долл. надо увеличить до 750 млрд. Фактически это означает, что надо удвоить инвестиции", – считает генеральный директор Международного агентства возобновляемых источников энергии Франческо Ла Камера.

Иностранцы готовы вкладывать деньги в строительство новых станций именно в Украине. Потому что удачных мест для ветряных станций и солнечных панелей у нас немало. Нужны только государственные гарантии, которые Украина выполнит, несмотря на все. Иначе мы рискуем потерять и те деньги, которые иностранцы уже вложили в украинскую энергетику. В международных судах инвесторы могут легко отсудить каждый свой доллар. А речь идет о миллиардах.

Напомним, адвокат, управляющий партнер и партнер-основатель АО Arzinger Тимур Бондарев также заявил, что в случае ретроспективного пересмотра "зеленых"тарифов пострадают инвестклимат и репутация Украины.

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