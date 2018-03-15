Украина рискует стать перевалочным пунктом по ввозу суррогатного алкоголя в Евросоюз

Украина стала лидером по контрабанде сигарет в Европу, а теперь рискует повторить историю Литвы – приобрести статус "транзитного пункта" незаконного алкоголя в Евросоюз. Об этом пишет издание EU Reporter.



Отмечается, что алкогольная отрасль в Украине испытывает серьезные проблемы с регуляцией. При этом Украина является единственной страной, где до сих пор существует государственная монополия на производство спирта, отмечает издание.

"Это означает, что алкогольная промышленность находится под полным контролем и в сфере ответственности государственных органов. В то же время резкое увеличение акцизов на алкоголь – почти до уровня стран ЕС – и, соответственно, цен, привело к росту производства суррогатной продукции", – отмечается в материале.

По данным Международного валютного фонда, производство незаконного алкоголя в Украине составляет около 60% всего рынка, тогда как в других странах этот показатель достигает в среднем не более 25%.

"Согласно исследованиям украинской антикоррупционной правозащитной организации, по меньшей мере половина заводов выпускают нелегальный спирт, а 10 из 30 заводов занимаются производством контрафактной продукции", – отмечает издание.

Согласно аудиту международной компании PwC, из-за "черного рынка" алкоголя бюджет Украины не получает ежегодно более 12 млрд гривен (360 млн евро).

По данным издания, вопросы нелегального алкоголя из Украины уже активно обсуждают европейские парламентарии. Эта проблема будет внесена в повестку дня ближайшей рабочей встречи с украинским правительством.

Напомним, Госпогранслужба Украины регулярно отчитывается о случаях контрабанды нелегального алкоголя и спирта. К примеру, более 2,5 тонн спирта нашли пограничники Могилев-Подольского отряда на берегу Днестра. Жидкость перевозили на четырех автомобилях среди пустых бочек.