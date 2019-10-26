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Украина, Россия и ЕС проведут переговоры о транзите газа

26 октября, 12:20

Встреча состоится в Брюсселе 28 октября

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Укртрансгаз

Представители Украины, Евросоюза и России соберутся в Брюсселе 28 октября на переговорах о транзите газа через украинскую территорию. Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

"В понедельник в Брюсселе состоится очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между РФ и Украиной по долгосрочному транзиту газа по территории Украины после 2019 года", – отмечается в сообщении.

Перед встречей вице-президент Энергетического союза ЕС Марош Шефчович проведет переговоры с делегациями Украины и Российской Федерации.

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"Я хочу развить конструктивный дух, который появился во время наших последних переговоров, когда мы пришли к сближению позиций по некоторым вопросам", – сказал он.

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По информации Еврокомиссии, на переговорах стороны обсудят, как отразить энергетические правила Европейского Союза в будущем рамочном соглашении о транзите газа, продолжительность будущего контракта и тарифы.

Напомним, что действующий транзитный контракт был подписан в 2009 году, он истекает в конце этого года. При этом министр энергетики России Александр Новак уверяет, что Москва готова продлить контракт на транзит газа с Киевом на существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров.

Премьер-министр Алексей Гончарук допускает возможность появления некоторых проблем из-за отмены транзита газа, но уверяет, что на самих украинцах это не скажется, так как страна готова к отопительному сезону и накопила достаточные запасы природного газа в хранилищах.

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Россия переговоры ЕС транзит транзит газа

Источник: Сегодня

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