Украина с начала года увеличила добычу газа

За 10 месяцев 2018 года объемы добычи украинского газа выросли до 17,3 млрд кубометров – "Укртрансгаз"

Добыча природного газа в Украине за январь-октябрь 2018 года увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 0,93% – до 17,3 млрд кубометров. Такие данные приводит оператор газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз".

В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" за 10 месяцев 2018 года увеличилась на 0,78% и составила 12,75 млрд кубометров.

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При этом Украина почти на четверть сократила импорт газа за 10 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным "Укртрансгаза", в январе-октябре 2018 года Украина купила за рубежом 9,14 млрд кубометров "голубого топлива", что меньше на 2,63 млрд кубометров, чем за такой же период 2017 года.

Отметим, по состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 17,1 млрд кубометров "голубого топлива", что является рекордным показателем запасов газа за последние четыре года, сообщили в "Нафтогазе".

"Таким образом, Украина сейчас имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", – резюмировали в "Нафтогазе".

Как сообщил 24 октября в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, Украина накопила достаточные запасы газа в подземных хранилищах для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов, о старте которого Кабмин объявил 15 октября.

Позже премьер поручил проверить готовность местных властей к отопительному сезону.