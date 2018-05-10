Гройсман анонсировал сильный антикоррупционный шаг Украины

Сегодня, 12:19

Премьер-министр рассказал, как приватизация поможет бороться с коррупцией


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приватизацию сильным антикоррупционным шагом, который поможет государственным предприятиям найти эффективных собственников. Об этом он заявил 10 мая на заседании Кабинета министров.

"Это будет очень сильный антикоррупционный шаг, который мы можем сделать, и сделаем. И вы увидите новую эффективность", – заявил Гройсман.

Глава правительства подчеркнул при этом, что стратегические для государства предприятия продаваться не будут.

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"Наша задача – конкурентно продать то, что не является стратегическим для Украины. Стратегические компании останутся в собственности государства, а все остальное должно найти эффективных собственников прозрачно, и начать модернизацию предприятий, создавать рабочие места, производить более качественную продукцию и так далее", – рассказал Гройсман.

Напомним, 7 марта в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Этот закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли, документ будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как усиливает защиту их прав.

Как ранее отмечал замминистра экономразвития Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине "тихо умирают" 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация.
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Источник:

УНИАН

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