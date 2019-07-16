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Украина сделала заявление из-за остановки транзита газа по "Северному потоку"

16 июля, 13:53

В "Нафтогазе" напомнили, что обе ветки газопровода закрываются на ремонт

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Украинская газотранспортная система готова к заявке на дополнительный транзит из-за приостановки работы газопровода "Северный поток" на две недели. Об этом 16 июля сообщается на странице "Нафтогаза Украины" в Facebook.

"Украинская ГТС готова к увеличению заявки на транзит. Напомним, пропускная способность нашей ГТС в направлении Европы – больше, чем "Северного потока" и "Ямал-Европы" вместе, а останавливать наш транзит системой во время профилактики не нужно", – отмечает пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" напомнили, что обе ветки газопровода "Северный поток" не будут работать две недели из-за ремонта.

"Интересно, что неделю назад РФ остановила транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа". Вроде тоже на ремонт. А в прошлом году "Северный поток" останавливали несколько раз, и каждый раз ремонт длился дольше, чем предыдущий", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что данные газотранспортных компаний Opal Gastransport и Nel Gastransport свидетельствую о техобслуживании "Северного потока" до утра 30 июля.

В июне президент Украины Владимир Зеленский обсудил "Северный поток – 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.


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Тег газ, Северный поток, Нафтогаз Украины, транзит газа

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Сегодня

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