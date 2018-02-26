Украина серьезно расширила ассортимент своих товаров в ЕС

В 2017 году Украина начала экспортировать в страны Европейского союза 357 новых товаров, а число компаний-поставщиков увеличилось с 13 402 в конце 2016 года до 14 136 в конце прошлого года. Об этом заявила замминистра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"В экспорте товаров в ЕС у нас появилось в 2017 году 357 новых товарных позиций, и это дополнительные 90 млн долларов. Многие товары, которые ранее вышли на рынок ЕС, продемонстрировали рост. Большая часть позиций показала рост даже не в разы, а в десятки раз", – заявила Микольская.

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Наибольшие темпы прироста показали искусственные ткани, абрикосы и вишни, молоко и сгущенные сливки, фруктоза, а также машиностроительные товары – проекторы и запчасти к ним, электрочайники.

"При этом для 460 товарных позиций ЕС является основным рынком, то есть мы экспортируем туда 100% этих товаров", – подчеркнула Микольская.

Ранее Микольская также сообщала, что экспорт товаров и услуг из Украины в 2017 году вырос на 16%. В эфире канала "Украина" заместитель министра экономического развития и торговли также объяснила, почему европейцы проявляют такой интерес к нашим товарам:

Напомним, Украина 1 февраля 2018 года стала полноправным членом Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения – Пан-Евро-Мед. Как пояснила Микольская, это увеличит объемы украинского экспорта в ЕС и другие страны.