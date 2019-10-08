Украина скупает бензин, военные расходы не сократят, доллар лихорадит: итоги дня

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Общество

27 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В ход пошло запрещенное оружие. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

20 патрульных катеров, пять из которых будут построены в Украине, МВД планирует на протяжении ближайших пяти лет поставить пограничникам.

Кабинет министров не планирует в 2020 году сокращать расходы на оборону. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе совместного брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой. "В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", – сказал Гончарук.

МВД на 2020 год планирует ряд законодательных инициатив, которые имеют целью повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог не облагаемого штрафом превышения скорости.

Увеличились на 74,1% продажи электромобилей в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5478 единиц. По данным ассоциации "Укравтопром", основную долю в этом количестве составили легковые автомобили – 5081 шт., остальные 397 штук – коммерческие. Наиболее популярными на рынке электромобилей оказались старые машины в возрасте до 5 лет – 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили пришлось 9%.

Минобразования планирует завершить повышение квалификации учителей начальной школы до конца текущего года. Об этом сообщила министр образования Анна Новосад.

Экономика

Увеличился на 21% в сентябре по сравнению с августом импорт бензинов в Украину, до 122 тысяч тонн. Об этом сообщила консалтинговая группа А-95. Это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года. Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тысяч тонн), до 88 тысяч тонн, по сравнению с августом. Рост импорта в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас в преддверии ремонтов белорусских НПЗ, запланированных на октябрь.

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Укрепил на 16 копеек до 24,71 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 октября. За последние семь дней – с 1 по 8 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 15 копеек.

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На 2,78 млрд грн Министерство финансов снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019 года – до 80,30 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн. Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020 году прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд соответственно, а во втором и четвертом квартале они оцениваются соответственно в 91,35 млрд и 33,98 млрд.

Заложено 3,44 млрд грн в проект госбюджета на 2020 год на перепись населения и другие статистические наблюдения.

В тренде Валютные качели: доллар упал в цене после резкого роста

Минэкономики опубликовало улучшенный консенсус-прогноз экспертов. Рост ВВП по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,2% (ранее – 2,7%), по итогам 2020 – также на 3,2% (ранее – 3%). Курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн за доллар, на 2020 – 27,3 грн. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году – 29,18 грн. Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее – 7,6%), а в 2020-м – 6,3% (ранее – 6%).

"Укрзализныця" начала обеспечивать регулярные маршруты транзитного поезда Metrans из Китая в Словакию по территории Украины. Первый контейнерный поезд прошел 27-29 сентября. Ранее Metrans ходил через Польшу, этот маршрут на 520 км длиннее украинского. Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать 4 пары контейнерных поездов ежемесячно.

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4,7 млн га засеяли украинские аграрии по состоянию на 7 октября озимыми зерновыми, или 65% от прогнозируемой площади посева, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

"Укрзализныця" подписала первый договор о поставке 11 тыс. комплектов постельного белья по цене 297,36 грн/шт. Уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов. Его победитель предложил 297,36 грн/шт. Всего УЗ планирует купить 34,78 тыс. комплектов на общую сумму 10,43 млн грн.

Сократила потребление газа на 7% Украина в январе-сентябре в годовом выражении – до 17,9 млрд куб. м. В 2018 году Украина потребила 32,3 млрд куб. м газа, что на 1,3% больше показателя 2017 года.

Мир

Нобелевскую премию по физике получили Дидье Келот и Майкл Мэйор за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа, и Джеймс Пиблстуи – за теоретические открытия в физической космологии.

40 тыс. военнослужащих примут участие в учениях весной 2020 года на территории европейских стран. Для участия в них из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. человек. Маневры Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май.

Правительство Эквадора покинуло столицу после массовых протестов. Протесты в стране начались из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий.

Гонконгская биржа HKEX окончательно отказалась от поглощения Лондонской LSE и отозвала свое предложение на 39 млрд долларов, сделанное в сентябре.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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