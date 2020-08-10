Украина скупает импортное вино: таможня назвала главных поставщиков

Украина за январь-июль 2020 года импортировала вина 83,4 млн долларов. При этом, несмотря на увеличение продаж вина за границу, его импорт все равно в 12 раз превышает экспорт (7 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
В первые семь месяцев года Украина импортировала виноградные вина преимущественно из таких стран:
- Италия (на 25,5 млн долларов);
- Франция (на 13,5 млн долларов);
- Германия (на 11,8 млн долларов).
Читайте также: Украина стала меньше "кормить" страны Европы
Из других стран Украина завезла вина на 32,5 млн долларов.
Напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели остались неизменными – тогда больше всего вина поставили в Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германию (на 1 млн долларов).
Также ранее сообщалось, что Украина продолжает торговать с заграницей в "минус". По итогам первого полугодия 2020 года баланс внешней торговли товарами оставался негативным.
К слову, ранее в Италии из кранов потекло игристое вино Ламбруско Граспаросса. Как это выглядело, смотрите на видео:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк