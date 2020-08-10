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Украина скупает импортное вино: таможня назвала главных поставщиков

10 августа, 17:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экспорт напитка из страны оказался в 12 раз ниже импорта

Украина за январь-июль 2020 года импортировала вина 83,4 млн долларов. При этом, несмотря на увеличение продаж вина за границу, его импорт все равно в 12 раз превышает экспорт (7 млн долларов). Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

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В первые семь месяцев года Украина импортировала виноградные вина преимущественно из таких стран:

  • Италия (на 25,5 млн долларов);
  • Франция (на 13,5 млн долларов);
  • Германия (на 11,8 млн долларов).

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Из других стран Украина завезла вина на 32,5 млн долларов.

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Напомним, что за весь 2019 год Украина экспортировала вина на 11,9 млн долларов. Главные покупатели остались неизменными – тогда больше всего вина поставили в Казахстан (на 1,3 млн долларов) и Германию (на 1 млн долларов).

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Также ранее сообщалось, что Украина продолжает торговать с заграницей в "минус". По итогам первого полугодия 2020 года баланс внешней торговли товарами оставался негативным.

К слову, ранее в Италии из кранов потекло игристое вино Ламбруско Граспаросса. Как это выглядело, смотрите на видео:

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экспорт импорт вино Украина внешняя торговля

Источник: Сегодня

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