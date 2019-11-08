Украина снизила транзит нефти в Европу

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Украина уменьшила транзит нефти в европейские страны в январе-октябре 2019 года на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,64 млн тонн из-за скандала вокруг некачественного российского сырья. Об этом сообщается 8 ноября на странице "Укртранснафты" в Facebook.

Компания отметила, что объем транспортировки нефти для украинских нефтеперерабатывающих заводов за 10 месяцев составил 1,97 млн тонн (+13,2%).

"Общий объем транспортировки нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам 10 месяцев 2019 года составляет 12,606 млн тонн нефти (на 1,9% меньше по сравнению с таким же периодом в 2018 году)", – написала пресс-служба.

Согласно сообщению, в октябре 2019 года общий объем транспортировки нефти превысил 1,48 млн тонн (+3,8%): украинским потребителям – 0,21 млн тонн (+10%), а европейским – 1,27 млн тонн (+2,9%).

Реклама

"Укртранснафта" продолжает наверстывать недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле-мае из-за попадания в него нефти с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов", – пояснили в компании.

В тренде Счета за коммуналку пришлют по новым правилам, доходы госбюджета урезали: итоги дня

Новости "Сегодня" писали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Как сообщила "Укртранснафта" в сентябре, сумма компенсации, которую компания получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок "Дружбы", превысила 3,5 млн евро.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама