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Украина снова ограничивает выезд заробитчан – британское посольство

28 мая, 16:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

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Посольство Великобритании в Украине вновь заявило, что Украина ограничивает выезд заробитчан за границу. Об этом свидетельствует сообщение посольства о специальном авиарейсе из Киева в Лондон. Ранее правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум, однако заверило, что никаких запретов на выезд наших граждан нет.

"Обращаем ваше внимание, что украинская власть проинформировала нас о том, что только граждане Украины с разрешением на постоянное проживание в зарубежных странах смогут выехать с территории Украины", – заявляют при этом в британском посольстве.

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Упомянутый спецрейс лоукостера SkyUp из Киева в Лондон анонсирован на 3 июня и должен вылететь в 13:30. Прибывшие на этом рейсе в Великобританию должны будут соблюсти 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, посольство Великобритании сообщило, то британский визовый центр в Киеве откроется для посетителей с 1 июня.

Напомним, ранее британское посольство уже заявляло, что Украина ограничивает выезд заробитчан. Это произошло после того, как 29 апреля украинцы не смогли вылететь из Киева на заработки в Лондон. Они должны были отправиться в Великобританию в рамках государственной программы правительства королевства.

Больше о ситуации читайте на сайте "Сегодня" в статье "На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу".

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Великобритания заробитчане Украина выезд заработки трудовая миграция трудовые мигранты

Источник: Сегодня

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