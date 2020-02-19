Украина собирается поставлять нефть в Беларусь двумя видами транспорта

Правительство Беларуси в январе проводило консультации с рядом стран о поставках энергоресурса

Фото: пресс-служба Белнефтехима

Украина планирует начать транзит нефти для белорусской нефтепереработки по магистральному нефтепроводу "Одесса-Броды", а также транспортировать ресурс железнодорожным транспортом. Такое заявление сделал украинский посол в Беларуси Игорь Кизим.

"Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно. Если будет заявка, мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии", – сказал Кизим.

По словам посла, когда летом 2019 года Российская Федерация ввела эмбарго на поставки топлива в Украину, Беларусь увеличила объемы поставок нефтепродуктов для Украины.

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"Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива, то Беларусь нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Беларусь в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы", – заявил Кизим.

Напомним, правительство Беларуси обсуждало с Украиной, Азербайджаном, Казахстаном, Польшей и странами Балтии варианты поставок нефти, поскольку считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

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Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

В рамках так называемого Союзного государства Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Однако после подписания Москвой и Минском Договора о Союзном государстве Кремль каждый год выдвигает его стране новые условия для интеграции.

А в сентябрьском интервью представителям украинских СМИ президент Беларуси заверил в том, что его страна никогда не нападет на Украину, а он как главнокомандующий никогда не отдаст приказ атаковать.

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