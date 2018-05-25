Украина согласна на газовые переговоры с Россией при участии ЕС – Гройсман

Украинский премьер на встрече с представителем Еврокомиссии подтвердил, что Киев готов к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа

Киев договорился о проведении трехсторонних переговоров "Украина – Евросоюз – Россия" по транзиту российского газа европейским потребителям. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на встрече с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем в Брюсселе, передает пресс-служба украинского Кабмина.

"Мы договорились о трехсторонних переговоров в формате "ЕС – Украина – Россия" по вопросам транзита газа. Позиция Украины будет ответственной и твердой", – сообщил Гройсман.

Глава украинского правительства подчеркнул, что использование украинской газотранспортной системы является надежной альтернативой "Северному потоку – 2", который, по словам премьера, является частью российского политического проекта и несет угрозу энергетической безопасности Европы.

"Стороны договорились согласовывать позиции по использованию ГТС (газотранспортной системы, – Ред.) на взаимовыгодных условиях", – отметили в пресс-службе Кабмина.

Как сообщается, Гройсман и Шефчович также затронули в ходе встречи и вопрос интеграции объединенной энергетической системы Украины с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E).

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Премьер отметил, что объединение энергосистем может стать хорошим примером для других сфер и отраслей сотрудничества. По словам Гройсмана, вопросы энергетического сотрудничества Украины и ЕС могут обсуждаться в рамках работы Координационного совета по вопросам реформирования энергетического сектора, созданного при украинском правительстве.

Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решения Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС. Однако Украина смогла выполнить обязательства перед Европой.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.