Украина сокращает "зимние" запасы газа: сколько осталось в хранилищах

Сегодня, 13:16

Закачка в ПХГ не происходит, но импортное топливо в страну поступает

Фото: AFP
Фото: AFP

В подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины продолжают сокращаться запасы газа, сформированные для прохождения отопительного сезона. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, госкомпании "Укртрансгаз".

Так, к 1 декабря объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 16,05 млрд куб. м. Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 51%.

В течение последних отчетных суток из ПХГ Украины было отобрано 78,96 млн куб. м газа, а вот закачка в хранилища не происходила.

Объем газа в ПХГ Украины за последние три месяца

1543836092.0533

График, данные: AGSI+

При этом в страну за сутки поступило 7,34 млн куб. м газа из Словакии, 7 млн куб. м - из Венгрии и 1,48 млн куб. м – из Польши.

Напомним, к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ. 7 ноября запасы в подземных хранилищах составили 17,193 млрд куб. м. При этом остаток на конец отопительного сезона 2017-2018 годов составлял 7,4 млрд кубометров.

При этом в середине ноября непогода заставила Украину вдвое ускорить отбор газа из хранилищ.
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Источник:

"Сегодня"

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