Минфин раскрыл новые данные по госдолгу Украины

В январе совокупный государственный и гарантированный государством долг сократился на 70 млн долларов

Фото: Pixabay

Минфин раскрыл новые данные по госдолгу Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg 2019-02-25T19:23:00+02:00 Экономика В январе совокупный государственный и гарантированный государством долг сократился на 70 млн долларов

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2019 года уменьшился на 70 млн долларов – до 78,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом в течение января госдолг в национальной валюте вырос на 3,5 млрд гривен – до 2,17 трлн гривен.

В частности, государственный долг к концу месяца составил 1,87 трлн гривен (67,25 млрд долларов).

Гарантированный государством долг по итогам января составил 305,36 млрд гривен (11 млрд долларов).

Читайте также Украина должна вернуть кредиторам миллиарды долларов: сколько заплатим в 2019 году

Напомним, ранее Минфин Украины утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

При этом Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%). В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Минфин раскрыл новые данные по госдолгу Украины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.