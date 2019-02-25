Минфин раскрыл новые данные по госдолгу Украины
В январе совокупный государственный и гарантированный государством долг сократился на 70 млн долларов
Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2019 года уменьшился на 70 млн долларов – до 78,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
При этом в течение января госдолг в национальной валюте вырос на 3,5 млрд гривен – до 2,17 трлн гривен.
В частности, государственный долг к концу месяца составил 1,87 трлн гривен (67,25 млрд долларов).
Гарантированный государством долг по итогам января составил 305,36 млрд гривен (11 млрд долларов).
Напомним, ранее Минфин Украины утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
При этом Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%). В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.
В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:
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