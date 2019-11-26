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Украина сократила госдолг в долларах

26 ноября, 16:23

Задолженность перед кредиторами в гривневом эквиваленте, наоборот, выросла

/ Фото: пресс-центр НБУ

Совокупный государственный долг Украины, из-за выплат по которому сокращаются валютные резервы, в октябре уменьшился в долларовом исчислении на 1,35%, или на 1,13 млрд долларов, до 81,83 млрд долларов по сравнению с данными за сентябрь. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

А вот в гривнях государственный и гарантированный государством долг за сентябрь вырос на 2,37%, или 47,4 млрд, до 2,045 трлн гривен.

В октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд гривен, по обслуживанию – 7,1 млрд гривен.

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Как сообщалось, Министерство финансов Украины прогнозирует в четвертом квартале 2019 года выплаты по государственному долгу на уровне 80,30 млрд гривен, а за весь год – в размере 469,84 млрд гривен.

При этом в государственном бюджете на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении, уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

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выплаты Минфин Украина госдолг

Источник: Сегодня

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