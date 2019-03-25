Украина сократила госдолг в гривне и долларе
В гривневом эквиваленте долги все еще превышают два миллиарда
Государственный и гарантированный государством долг Украины за февраль 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 10 млн долларов, до 78,24 млрд долларов. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Объем долга в гривневом эквиваленте также уменьшился – на 60,02 млрд гривен, до 2,11 трлн гривен.
Напомним, в январе 2019 года Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты по госдолгу предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд гривен, из которых: 239,24 млрд гривен (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд гривен (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.
Подробнее о ситуации с долгами страны читайте на сайте "Сегодня" в материале "Почему кредитов нет, а государственный долг Украины растет".
В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.
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