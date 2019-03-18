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Украина сократила импорт яблок до минимума за годы независимости

Сегодня, 21:11

Объем оптовых поставок с июля по февраль оказался в 7,9 раза меньше, чем сезоном ранее

Фото: Pixabay
Украина сократила импорт яблок до минимума за годы независимости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fea/542/5c8fea542f717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fea/542/5c8fea542f717.jpg Экономика Объем оптовых поставок с июля по февраль оказался в 7,9 раза меньше, чем сезоном ранее

На фоне рекордного урожая яблок в 2018 году украинские оптовые компании сократили их закупку на внешних рынках с июля 2018 года по февраль 2019-го до 600 т, что стало наименьшим объемом импорта за всю историю независимости Украины. Об этом пишет EastFruit со ссылкой на официальные данные.

По данным аналитиков, объем поставок яблок оказался в 7,9 раза меньше, чем за аналогичный период сезоном ранее.

"Основным поставщиком, как и в предыдущие сезоны, выступала Польша. В первую тройку поставщиков также вошли Нидерланды и Италия", – сказано в сообщении.

Эксперты назвали ситуацию ожидаемой с учетом избыточного предложения местных поставщиков по довольно невысоким ценам.

Напомним, что в 2018 году Украина собрала один из лучших урожаев яблок за всю историю независимости — порядка 1,4 млн т. 

С июля прошлого года по январь 2019-го страна экспортировала более 27 тыс. тонн яблок общей стоимостью 9,7 млн долларов, что является лучшим результатом по меньшей мере за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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Тег яблоки, импорт, продукты питания

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