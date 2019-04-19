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Украина сократила поставки муки за границу: ТОП-3 стран-покупателей

Сегодня, 06:06

За первые три месяца 2019 года экспорт сократился почти на четверть

Фото: Pixabay

Экспорт украинской пшеничной муки в январе-марте 2019 года уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,2 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным Ассоциации, основными покупателями стали Китай (15,6% от всего экспорта), ОАЭ (14,4%) и Сингапур (12,2%).

"Снижение внутреннего предложения муки наблюдалось еще в прошлом году – на 10% против 2017 года (1,728 млн т против 1,923 млн т), что повлияло на экспортный показатель, который также по итогам 2018 года снизился на 31% по сравнению с 2017 годом (305,4 тыс. т против 442,6 тыс. т", – отметили аналитики.

Ранее Госстат сообщил, что экспорт товаров из Украины по итогам января-февраля 2019 года составил 7,96 млрд долларов, а импорт в страну – 8,72 млрд долларов.

Напомним, в Виннице студенты-аграрии создали необычную мельницу, которая благодаря вибрации может превратить любое зерно в муку высокого качества. Изобретатели представили разработку на международном конкурсе в Копенгагене (Дания) и одержали на нем победу. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег продукты, экспорт, мука

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