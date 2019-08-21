Украина сократила поставки сахара за границу

По данным ассоциации "Укрцукор", экспорт уменьшила на 23,8%

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина по итогам 11 месяцев 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) и по состоянию на 1 августа уменьшила экспорт сахара на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ – до 409,7 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", ранее анонсировавшая уменьшение производства сахара в 2019-2020 МГ.

По ее данным, экспорт сахара в июле этого года составил 6,5 тыс. тонн.

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Новости "Сегодня" писали, что производство сахара в 2018-2019 маркетинговом году уменьшилось на 15% – до 1,82 млн тонн. В сезоне работало 42 сахарных завода.

Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не поддерживает пессимистический прогноз роста цен на сахар. По его мнению, дефицит продукта будет компенсирован за счет запасов.

Подробнее читайте в материале – Украину и мир пугают дефицитом сахара: эксперт объяснил, что будет с ценами

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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