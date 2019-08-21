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Украина сократила поставки сахара за границу

21 августа, 21:04

По данным ассоциации "Укрцукор", экспорт уменьшила на 23,8%

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украина по итогам 11 месяцев 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) и по состоянию на 1 августа уменьшила экспорт сахара на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ – до 409,7 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", ранее анонсировавшая уменьшение производства сахара в 2019-2020 МГ.

По ее данным, экспорт сахара в июле этого года составил 6,5 тыс. тонн.

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Новости "Сегодня" писали, что производство сахара в 2018-2019 маркетинговом году уменьшилось на 15% – до 1,82 млн тонн. В сезоне работало 42 сахарных завода.

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Гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не поддерживает пессимистический прогноз роста цен на сахар. По его мнению, дефицит продукта будет компенсирован за счет запасов.

Подробнее читайте в материале – Украину и мир пугают дефицитом сахара: эксперт объяснил, что будет с ценами

В свою очередь специалисты призывают украинцев сократить потребление сладостей. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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экспорт сахар Укрцукор

Источник: Интерфакс-Украина

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