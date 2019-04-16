Украина сократила поставки сахара за границу: назван ТОП-5 стран-импортеров
Поставки сахара с сентября по март уменьшились на 10%
Украина с сентября 2018 года по март 2019-го уменьшила экспорт сахара на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года (МГ) – до 304,6 тыс. тонн.
Об этом 16 апреля информирует пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор".
Согласно сообщению, в марте этого года поставки сахара на внешние рынки сократились на 12% и составили 30,2 тыс. тонн.
Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17%), Таджикистан (14%), Узбекистан (13%), Израиль (12%) и Казахстан (11%).
Напомним, производство сахара в 2018-2019 МГ в Украине сократилось на 15%, до 1,82 млн т.
В феврале "Укрцукор" спрогнозировал, что посевные площади сахарной свеклы в текущем МГ составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что с сентября 2018 года по февраль 2019-го Украина экспортировала 274,4 тыс. тонн сахара, что на 6% меньше, чем в предыдущем сезоне.
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