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Украина сократила производство молока

15 июля, 18:07

Производство молока уменьшилось как на предприятиях, так и у населения

Фото: Pixabay

Объем производства молока в Украине, качество которого улучшилось в 2018 году, в январе-июне 2019 года уменьшился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство молока за шесть месяцев сократилось до 4,78 млн тонн, тогда как годом ранее составляло около 4,95 млн тонн.

На предприятиях этот показатель уменьшился до 1,4 млн тонн (-1,5% в годовом измерении), а в хозяйствах населения – до 3,38 млн тонн (-4,1%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее эксперты прокомментировали новостям "Сегодня" сокращение в Украине поголовья крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз в Украине. Подробнее читайте в материале: "Прибыльное животноводство в Украине: названы три главных подхода".

Сообщалось также, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%, и это негативно влияет на рентабельность производства молока.

Мы писали, что украинское молоко может исчезнуть в магазинах, а место отечественных производителей постепенно могут занять европейские поставщики. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег молоко, производство, Госстат

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