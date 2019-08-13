Украина сократила транзит нефти в Европу

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Украина уменьшила транзит нефти в европейские страны в январе-июле 2019 года на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,63 млн тонн. Об этом информирует во вторник, 13 августа, "Укртранснафта" в Facebook.

Компания сообщила, что объем транспортировки нефти для украинских нефтеперерабатывающих заводов за семь месяцев превысил 1,29 млн тонн (+7,7%).

"Общий объем транспортировки нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам января-июля 2019 года составляет 7,926 млн тонн нефти (на 10% меньше по сравнению с таким же периодом в 2018 году)", – отметила пресс-служба.

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Согласно сообщению, в июле 2019 года общий объем транспортировки нефти составил 1,24 млн тонн (-13,7%): украинским потребителям – 0,2 млн тонн (+8,2%), а европейским – 1,04 млн тонн (-16,9%).

"Снижение объемов транзита нефти, которое повлияло на общий показатель транспортировки, обусловлено вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года", – добавили в украинской компании.

Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Как сообщила "Укртранснафта" 13 августа, сумма компенсации, которую компания получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок "Дружбы", превысила 2,9 млн евро.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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