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Украина сократила транзит нефти в Европу из-за "грязного" российского сырья

5 сентября, 17:19

В "Укртранснафте" напомнили о вынужденной остановке работы "Дружбы"

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Фото: "Укртранснафта" / Facebook

Украина уменьшила транзит нефти в европейские страны в январе-августе 2019 года на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8,02 млн тонн, тогда как по итогам семи месяцев снижение было на уровне 12,8%. Об этом информирует в четверг, 5 сентября, пресс-служба "Укртранснафты".

Компания сообщила, что объем транспортировки нефти для украинских нефтеперерабатывающих заводов за восемь месяцев превысил 1,52 млн тонн (+9,8%).

"Общий объем транспортировки нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам восьми месяцев 2019 года составляет 9,54 млн тонн нефти (на 5,3% меньше по сравнению с таким же периодом в 2018 году)", – отметила пресс-служба.

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Согласно сообщению, в августе 2019 года общий объем транспортировки нефти составил почти 1,62 млн тонн (+27,9%): украинским потребителям – 0,23 млн тонн (+23,3%), а европейским – 1,39 млн тонн (+28,7%).

"Снижение объемов транзита нефти, которое повлияло на общий показатель транспортировки, обусловлено вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года из-за отказа приема российского сырья", – добавили в украинской компании.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 25 апреля 2019 года "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка "Дружбы" из-за некачественной нефти, а возобновила транзит в страны Евросоюза только 11 мая. Однако через шесть дней украинский оператор вновь приостановил транспортировку и восстановил ее 21 мая. Причина повторной остановки состояла в том, что европейским партнерам понадобилось дополнительное время на проведение подготовительных мероприятий.

Как сообщила "Укртранснафта" 13 августа, сумма компенсации, которую компания получила от российской "Транснефти" за попадание некачественной нефти в украинский участок "Дружбы", превысила 2,9 млн евро.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

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нефть транзит Евросоюз Укртранснафта

Источник: Сегодня

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