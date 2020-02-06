Украина сократила транзит российской нефти в Европу

При этом закачка нефти для нужд украинских НПЗ, наоборот, выросла

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Транзит нефти трубопроводным транспортом в страны Европы, который Украина и Россия продлили до 2030 года, в январе 2020 года сократился на 3,6%, или на 40 тыс. тонн по сравнению с тем же месяцев 2019 года. Как сообщает "Укртранснафта", транзит черного золота в первый месяц 2020 года составил 1,06 млн тонн.

При этом объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за январь 2020 года составил 188,5 тыс. тонн, что на 16% (на 26,1 тыс. тонн) больше, чем за январь 2019 года. Таким образом, в январе 2020 года доля транзитного объема в общей транспортировке нефти (1 млн 245,5 тыс. тонн) составила 84,9%, доля перекачки на НПЗ страны – 15,1%.

Напомним, в конце января "Укртранснафта" получила от российской "Транснефти" более 4,3 млн евро за резервирование украинских производственных мощностей. Резервирование происходило во время вытеснения из украинской части нефтепровода "Дружба" "грязной" российской нефти.

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Как известно, весной 2019 года из-за попадания хлорорганических соединений в нефтепровод "Дружба" российскую нефть отказались принимать в Словакии и Венгрии, куда транспортирует нефть "Укртранснафта". В связи с этим компания вынужденно останавливала транзит с 25 апреля по 11 мая и с 17 по 21 мая 2019 года.

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22 января 2020 года "Укртранснафта" отчиталась о полном вытеснении российской нефти с повышенным содержанием хлорорганики с украинского участка нефтепровода "Дружба" и с территории Украины.

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