Украина сократила валютные запасы: на что тратили резервы НБУ

По состоянию на 1 апреля 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 24,92 млрд долларов США в эквиваленте. После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Уменьшение международных резервов в течение марта было обусловлено, прежде всего, значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленными на сглаживание избыточных курсовых колебаний за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. <...> Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – объяснили в НБУ.

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Отмечается, что в общем динамику резервов в марте определяли такие факторы:

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Операции НБУ на межбанковском валютном рынке. Чистая продажа валюты Нацбанком достигла 2,19 млрд долл.

"Интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты", – объяснили в регуляторе.

Операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение долга в иностранной валюте было направлено 1,12 млрд долл.

"Из них 536,7 млн долл. уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долл. – по обязательствам правительства и Нацбанка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", – подчитали в НБУ и отметили, что эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства.

Так, в течение месяца правительство привлекло 873,2 млн долл. и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в иностранной валюте.

Переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции Национального банка, в результате которых резервы выросли на 16,6 млн долл. (в эквиваленте).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплаты Украине поможет программа Международного валютного фонда, о которой Киев договорился еще в конце 2019 года, но выполнил не все требования, а потому официальные документы еще не были подписаны.

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