Украина справляется с бюджетом не на 100%

Государственный бюджет за первое полугодие выполнен по доходам на 97,8%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, по итогам шести месяцев 2018 года доходы государственного бюджета Украины выросли по сравнению с показателями того же периода 2017 года на 13,7%, по общему фонду – 20,9%. В августе доходы госбюджета составили 449 млрд грн, из них доходы общего фонда – 409,4 млрд грн.

Роспись общего фонда выполнена на 96,5% из-за решения реструктуризировать выплату дивидендов "Нафтогаза Украины" (17,7 млрд грн) до конца года, чтобы повысить ликвидности компании.

Расходы государственного бюджета за январь-июнь 2018 года составили 459 млрд грн, что на 25,4% больше, чем в 2017 году. При этом трансферты Пенсионному фонду (ПФ) за шесть месяцев 2018 года профинансированы в объеме 72,3 млрд грн. Обязательства Минфина перед ПФ выполнены на 100%. Социальное обеспечение (пособия, стипендии) профинансировано на 98,7% – в сумме 80,9 млрд грн.

Впрочем, в Минфине отметили, что дефицит бюджета удерживается в пределах запланированного предельного объема и составляет 9,8 млрд грн. При этом в Национальном банке Украины уже допускали, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень - 2,5% ВВП (около 17,5 млрд грн).

В рамках погашения госдолга Министерство финансов выплатило 104,726 млрд грн, в том числе по внешнему – 23,765 млрд грн. Кроме этого, Минфин выплатил 55,4 млрд грн в счет обслуживания других государственных обязательств.

Внешние заимствования составили 2,7 млрд грн. План не был выполнен из-за неблагоприятной конъюнктуры. Возможность выхода на внешние рынки во втором полугодии рассматривается после получения положительного сигнала МВФ и стабилизации ситуации.

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От приватизации государственного имущества за январь-июнь 2018 года поступило в государственный бюджет 49,9 млн грн.

В начале июля в Госказначействе отмечали, что отставание от плановых показателей по доходам бюджета в первом полугодии-2018 выросло до 3,1%. Вместе с тем, если сравнивать с первым полугодием 2017 года, рост доходов бюджета составил 13,7%, сообщили в ведомстве.

Отметим, недавно и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что для секвестра бюджета Украины нет причин, хотя ранее она допускала возможность сокращения расходов госбюджета.

Как пояснила глава Минфина, ситуация с наполнением бюджета начала выравниваться в мае-июне.

В целом в основе госбюджета Украины на 2018 год лежит прогноз роста реального ВВП страны на 3% при инфляции в 9% на конец 2018 года, что близко к прогнозам Нацбанка.