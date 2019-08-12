Украина стала активнее "кормить" заграницу мясом

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле, однако растет экспорт и другой аграрной продукции. Так, за первую половину 2019 года, по сравнению с тем же периодом 2018 года, экспорт продукции мясной группы из Украины увеличился почти на 20% – до 364 млн долларов в денежном эквиваленте. Об этом сообщил замдиректора национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба центра.

По его словам, положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов удалось достичь благодаря двум факторам:

продолжающейся широкой географической диверсификации;

закреплению на новых рынках сбыта после потери российского.

"Если еще в 2015 году позиции основного импортера украинского мяса и субпродуктов удерживала Россия, то с 2017 года преобладают поставки на рынки стран Европы, Азии и СНГ", – объяснил Пугачев.

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Главными покупателями украинской мясной продукции стали Саудовская Аравия (21%), Нидерланды (14,9%), Словакия (9,1%), Беларусь (5%), Азербайджан и Ирак (по 4,8%). "В совокупности эти страны аккумулируют около 60% экспорта отечественной мясопродукции в денежном выражении", – сообщил Пугачев.

Также, по его словам, Украина достигла положительных сдвигов в экспорте мяса и субпродуктов благодаря увеличению объемов экспортных поставок мяса птицы.

"Если за шесть месяцев 2018 объемы поставок мяса птицы увеличились против соответствующего периода 2017 только на 3%, то в первом полугодии 2019 года они выросли против прошлогодних показателей почти на 38% и достигли 211 тыс. тонн", – подчеркнул Пугачев.

В денежном выражении экспорт мяса птицы вырос на 28% – с 241 млн долл. в 307 млн ​​долл. По мнению специалиста, тенденция к увеличению объемов экспорта мяса птицы будет сохраняться до конца 2019 года.

Напомним, эксперты прогнозируют, что молоко и мясо в Украине скоро подорожают. По словам специалистов, жители сел отказываются содержать коров, а стоимость молока на больших фермах выше, чем у частников:

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