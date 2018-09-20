Украина стала исключением: Кабмин отчитался об урожае

Сегодня, 12:47

Минагрополитики настроено оптимистично и рассчитывает на увеличение аграрного экспорта

Украина стала исключением: Кабмин отчитался об урожае
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Украина стала приятным исключением среди стран-основных производителей зерна, поскольку влияние погодной турбулентности на урожай оказалось минимально возможным. Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

"У нас есть все основания, чтобы увеличить общий прогноз урожая зерновых 2018/2019 маркетингового года до 63,1 млн тонн. Объемы производства пшеницы в этом сезоне составляют 24,2 млн тонн, что является вполне достаточным для обеспечения как внутренних потребностей, так и спроса на внешних рынках", – сообщил Мартынюк.

Он добавил, что прогноз экспорта зерна в 2018/2019 маркетинговом году повышен до 42 млн тонн. А аграрии ждут рекордного урожая кукурузы.

Также в Украине продолжается посевная кампания озимых культур. Уже засеян 1,1 млн га озимых зерновых культур (16%), при прогнозируемой площади 7,2 млн га. 

Ранее эксперты сообщали, что Украина впервые за пять лет сократила экспорт зерна. По итогам маркетингового года, который длился с с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года, Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур:

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Кроме того, эксперты полагают, что аграрный экспорт может принести Украине больше выгоды, чем сейчас. Специалисты отмечают, что цена продуктов сильно зависит от степени их обработки. А потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на переэкспорт после обработки в других странах.
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Источник:

"Сегодня"

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