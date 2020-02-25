Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Украина стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла

25 февраля, 15:59

Продажи основных агрокультур за границу выросли по итогам 2019 года

Украина активно продает агропродукцию не только странам Европы, но и всему миру. Так, наша страна по результатам 2019 года стала главным мировым экспортером подсолнечного масла и шрота. Такие данные обнародовали аналитики ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Они подсчитали, что экспорт подсолнечного масла в денежном выражении вырос за 2019 год на 4%, до 4,3 млрд долларов, а подсолнечного шрота – сразу на 11%, до 975 млн долларов.

Кроме того, Украина заняла второе место среди мировых поставщиков рапса. Экспорт этой культуры увеличился аж на 27%, до 1,3 млрд долларов в денежном эквиваленте. Украинской кукурузы тоже стали покупать намного больше. От ее поставок за границу в 2019 году Украина получила на 49% больше, чем годом ранее – 5,2 млрд долларов.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат из-за задолженностей шахтерам

Экспорт ячменя тоже вырос – на 4%, до 710 млн долларов, а вот показатели по ржи упали на целых 75% – до 3,9 млн долларов. Пшеницы продали на 22% больше, получив 3,7 млрд долларов. Экспорт сои сократился на 16%, до 1,2 млрд долларов, подсчитали эксперты.

Напомним, ранее Госстат официально подтвердил данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.

Кроме того, новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене в шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

экспорт Украина УКАБ подсолнечное масло АПК внешняя торговля

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам придумали
Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платитьЭкономика
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет
Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько летЭкономика
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправках
На дизель и автогаз хотят ввести новые пошлины: что будет с ценами на заправкахАвто
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...