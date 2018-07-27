Украина стала на шаг ближе к траншу МВФ

Сегодня, 10:35

Переговоры продолжаются еще по двум вопросам

Фото: AFP
Фото: AFP

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда. Таким образом Украина стала ближе к получению транша в 2 миллиарда долларов, заявили в пресс-служба МВФ, передает Reuters.

Однако, как отмечает агентство, решения проблемы Антикоррупционного суда недостаточно для разблокировки следующего транша МВФ.

"Обсуждение других вопросов, в том числе цен на газ и государственного бюджета, еще продолжается", – отметила пресс-секретарь МВФ. 

Ранее  и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявляла, что Украина рассчитывает на скорое возобновление финансирования со стороны МВФ, так как переговоры по вопросам бюджета идут конструктивно. 

Напомним, правительство Украины также продолжает переговоры с МВФ о повышении цен на газПереговорный процесс длится с июля 2017 года. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным. 

Накануне, 26 июля, в Украине вновь отложили повышение цены на газ:
Украина, переговоры, транш, МВФ, антикоррупционный суд

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