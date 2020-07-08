Украина стала пионером нового рынка зеленых облигаций

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду "New Market Green Pioneer" от Climate Bonds Initiative (CBI) за первый выпуск зеленых облигаций среди украинских компаний.

Реклама

В ноябре 2019 года ДТЭК ВИЭ выпустила первые зеленые еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,50% сроком на 5 лет. Размещение облигаций стало знаковым дебютом для компании, региона и отрасли. Это позволило ДТЭК стать первопроходцем на украинском рынке ВИЭ. Сделка стала первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

В сообщении CBI говорится: "Присоединение украинской нефинансовой корпорации к растущей группе организаций, выпустивших зеленые облигации, – это долгожданный и вдохновляющий признак развития рынка и снижения входного барьера. Более того, поскольку в энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка".

"Мы гордимся тем, что в прошлом году смогли успешно инициировать дебютное привлечение наших зеленых еврооблигаций и открыть этот важный для развивающихся рынков инструмент финансирования. Эта награда – важное достижение для нашей компании и для Украины, - прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. – Украинский сектор ВИЭ стал одной из немногих историй успеха для страны, привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро. Важно, чтобы Украина быстро преодолела текущий кризис в энергетической отрасли и продолжила путь по реализации долгосрочных структурных реформ и декарбонизации экономики в соответствии с ключевыми целями европейской политики".

В тренде В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин

Напомним, что ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в возобновляемой энергетике. ДТЭК – ведущий национальный инвестор в энергетику Украины. За 15 лет компания инвестировала в развитие отрасли более 10 млрд долларов, включая 1,2 млрд евро – в развитие зеленой генерации.

Реклама

Награда Green Bond Pioneer Awards (GBPA) является главным международным признанием лучших практик и инноваций в сфере зеленого финансирования. Climate Bonds Initiative (CBI) – неприбыльная международная организация, ориентирована на инвесторов и стремится мобилизовать облигации в размере 100 трлн долларов для решения проблем с изменением климата.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама