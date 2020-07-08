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Украина стала пионером нового рынка зеленых облигаций

8 июля, 15:20

Инна Бабур Инна Бабур

Украинский сектор возобновляемой энергетики привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро

Компания ДТЭК ВИЭ получила награду "New Market Green Pioneer" от Climate Bonds Initiative (CBI) за первый выпуск зеленых облигаций среди украинских компаний.

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В ноябре 2019 года ДТЭК ВИЭ выпустила первые зеленые еврооблигации на сумму 325 млн евро под 8,50% сроком на 5 лет. Размещение облигаций стало знаковым дебютом для компании, региона и отрасли. Это позволило ДТЭК стать первопроходцем на украинском рынке ВИЭ. Сделка стала первым в истории выпуском зеленых облигаций класса "В", деноминированных в евро, и первым выпуском облигаций компании ВИЭ в Центральной и Восточной Европе.

В сообщении CBI говорится: "Присоединение украинской нефинансовой корпорации к растущей группе организаций, выпустивших зеленые облигации, – это долгожданный и вдохновляющий признак развития рынка и снижения входного барьера. Более того, поскольку в энергобалансе Украины доминирующую роль играют ископаемые виды топлива, размещение облигаций ДТЭК является важным шагом в правильном направлении развития рынка".

"Мы гордимся тем, что в прошлом году смогли успешно инициировать дебютное привлечение наших зеленых еврооблигаций и открыть этот важный для развивающихся рынков инструмент финансирования. Эта награда – важное достижение для нашей компании и для Украины, - прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш. – Украинский сектор ВИЭ стал одной из немногих историй успеха для страны, привлек инвестиции на сумму более 10 млрд евро. Важно, чтобы Украина быстро преодолела текущий кризис в энергетической отрасли и продолжила путь по реализации долгосрочных структурных реформ и декарбонизации экономики в соответствии с ключевыми целями европейской политики".

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Напомним, что ДТЭК ВИЭ – операционная компания, управляющая активами ДТЭК в возобновляемой энергетике. ДТЭК – ведущий национальный инвестор в энергетику Украины. За 15 лет компания инвестировала в развитие отрасли более 10 млрд долларов, включая 1,2 млрд евро – в развитие зеленой генерации.

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Награда Green Bond Pioneer Awards (GBPA) является главным международным признанием лучших практик и инноваций в сфере зеленого финансирования. Climate Bonds Initiative (CBI) – неприбыльная международная организация, ориентирована на инвесторов и стремится мобилизовать облигации в размере 100 трлн долларов для решения проблем с изменением климата.

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