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Украина стала продавать меньше зерна за границу

24 августа, 08:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Экспорт заметно сократился по сравнению с прошлым годом

Украина, взявшая курс на ТОП-5 мировых экспортеров зерна, с начала этого маркетингового года (МГ, июль 2020 – июнь 2021) продала за границу лишь 5,62 млн тонн зерновых, что на 1,2 млн тонн, или на 18% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, сообщает УНИАН.

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В частности, экспорт пшеницы с начала сезона составил 3,4 млн тонн (на 153 тонны меньше, чем годом ранее), кукурузы – 500 тыс. тонн (на 1,17 млн тонн меньше). Поставки ржи по состоянию на 21 августа достигли 0,3 млн тонн, что на 0,2 млн тонн меньше, чем на такую же дату прошлого года.

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В то же время, ячменя экспортировано на 99 тонн больше, чем годом ранее – 1,69 млн тонн.

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Также украинские экспортеры отстают по темпам поставок муки – на отчетную дату ее экспортировано 29,4 тыс. тонн, что на 10,1 тыс. тонн, или на четверть меньше, чем годом ранее.

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Как сообщалось, в прошлом маркетинговом году (июль 2019 – июнь 2020) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна. Из них пшеница составила 20,4 млн тонн.

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