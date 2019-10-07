Украина стала сжигать меньше газа

Фото: "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" в январе-сентябре 2019 года поставил по магистральным газопроводам 17,9 млрд куб. м газа потребителям всех категорий, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует пресс-служба компании, сообщившая также о росте транзита, импорта и закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) за девять месяцев.

"Общее использование газа для производственно-технологических нужд сократилось на 4% и составляет 2,7 млрд куб. м", – добавили в пресс-службе.

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В то же время, по данным компании, за девять месяцев поступления природного газа в газотранспортную систему Украины от газодобывающих предприятий страны составили 15,5 млрд куб. м, как и по состоянию на 1 октября прошлого года.

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Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 5 октября запасы природного газа в украинских ПХГ достигли почти 20,7 млрд куб. м.

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