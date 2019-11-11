Украина стала второй в мире по росту числа заказов на AliExpress

С начала года количество украинских заказов выросло уже на 70%

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Несмотря на налог на посылки из-за границы, Украина стала второй страной в мире по росту количества заказов на AliExpress. Об этом сообщил национальный почтовый оператор "Укрпочта".

Как подсчитал почтовый оператор, за 10 месяцев 2019 года количество заказов от украинцев на китайской торговой площадке выросло на 70%. Также за три квартала этого года "Укрпочта" доставила из Китая больше 20 млн посылок. Большинство из них – товары интернет-магазинов.

По данным платформы, самыми популярными товарными категориями являются: "телефоны и аксессуары", "электроника" и "автотовары". При этом больше 30% китайских отправлений – это товары, стоимостью 2 доллара, сообщает "Укрпочта".

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Больше всего спрос на товары с AliExpress у жителей Киевской, Днепропетровской, и Харьковской областей. Их заказывают украинцы в возрасте 24-35 лет, больше половины покупок происходит через смартфон.

Напомним, с 1 июля 2019 года лимиты на ввоз товаров товаров из-за границы без пошлин стали жестче, зато оформлять таможенные платежи разрешили на почте. Подробнее о налогообложении посылок узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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