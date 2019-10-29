Украина стала землей возможностей – Гончарук

Идею проведения форума в Мариуполе Зеленский и Гончарук обсуждали еще в начале лета

Алексей Гончарук на форуме. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Украина сегодня стала землей возможностей. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время выступления на Инвестиционном форуме в Мариуполе, трансляцию которого ведет "Сегодня".

"Сегодня мы, когда встретились с президентом с утра, мы вспоминали, как еще в начале лета, когда мы обсуждали идею этого форума, нам многие говорили, что это невозможно, потому что "в Мариуполь никто не поедет, там опасно, этот регион никому не интересен". Посмотрите вокруг – какое количество людей сегодня тут собрано, и поймите, что невозможное в Украине становится возможным. ... Украина теперь – это земля возможностей", – сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что для качественного развития и чтобы выйти из кризиса Украине необходим стабильный экономический рост.

Видео: president.gov.ua

Зеленский считает это "амбициозной задачей, для решения которой необходимо масштабное привлечение инвестиций", отправной точкой для чего и должен стать инвестиционный форум в Мариуполе, а присутствующие на мероприятии – "непосредственными участниками и в восстановлении Донбасса, и в рождении новой Украины".

Кроме того, президент выразил уверенность насчет того, что Украина стоит "на пороге экономического прорыва", заверив, что власти все для этого делают.

Напомним, что в ходе сентябрьского официального визита в Турцию Владимир Зеленский обещал, что через пять лет, к концу его каденции, Украина кардинально изменится, а темпы роста ВВП страны достигнут 5-7% в год.

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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