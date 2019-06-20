Украина станет энергонезависимой: Зеленский назвал три направления деятельности

Президент уверен, что страна сможет выполнить амбициозные задания в энергетике

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На фоне роста добычи газа в Украине президент Владимир Зеленский озвучил ряд приоритетных целей в сфере усиления энергонезависимости страны на ближайшие пять лет. Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

Речь идет, в частности, о таких мероприятиях, как интеграция украинского энергорынка с европейским (в том числе синхронизация электрических сетей), увеличение добычи углеводородов, развитие возобновляемых источников энергии.

"За следующие пять лет мы сделаем все необходимое, чтобы стать по-настоящему энергетически независимыми: объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский энергорынок, увеличим добычу нефти и газа и создадим условия для развития альтернативных источников энергии. Вместе с программой энергосбережения это сделает нашу экономику более эффективной и даст толчок для развития Украины", – сказал глава государства.

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Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.

Напомним, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:

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